Ставки по вкладам выросли в девяти крупных банках

Среди них – ВТБ, МКБ, РСХБ, Газпромбанк. Об этом узнали «Известия».

Теперь максимальные проценты по депозитам в среднем достигают 11-13% годовых. Такое решение кредитные организации приняли после внепланового увеличения ключевой 15 августа до 12%. По ожиданиям экспертов, об аналогичных изменениях на следующей неделе объявят и другие участники рынка. Высокая доходность сохранится как минимум до середины осени, а потом может начаться ее снижение.

Резкое повышение ЦБ ключевой ставки 15 августа до 12% привело к коррекции условий по банковским продуктам. В первую очередь – сберегательным. За 15 и 16 августа не менее девяти игроков из числа топ-30 повысили привлекательность своих сберегательных программ до 11–13% годовых, выяснили «Известия».

В МКБ предлагают доходность по депозитам и в 14% годовых. Но такую ставку, как следует из Telegram-канала банка, клиентам обещают при открытии вклада на три или шесть месяцев, но дадут ее лишь тем, кто впервые приобретает этот продукт через финансовую платформу «Финуслуги». В остальных случаях при соблюдении ряда факторов там предлагают депозиты под 11,5%, а накопительные счета – под 12,5%.

В ВТБ доходность по вкладам выросла до 11%, а по накопительным счетам – до 12%. Новые условия по первому продукту распространяются на все категории клиентов, а по второму – только на тех пользователей, которые впервые открывают такой счет. Изменения вступят в силу с 17 и 21 августа соответственно, уточняют в банке.

Газпромбанк повысил доходность текущих и накопительных счетов до 11–12%, вкладов на три месяца – до 11,2%, сообщили в Telegram-канале кредитной организации.