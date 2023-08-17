Власти пока не будут ужесточать валютный контроль. Что это значит?

Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к кабмину источника.

– Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников. Кроме этого, вероятен рост фискальной нагрузки, – сообщается в газете.

В последние дня в правительстве обсуждали ситуацию с крупнейшими компаниями, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну. Причем это касается прежде всего неэнергетических компаний, отметил один из собеседников. Например, нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина их выручки – это налоги. Игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений.

Эксперты прогнозируют стабилизацию ситуации на валютном рынке и снижение котировок доллара в район 90-93 руб. Причин для сильного укрепления рубля нет.