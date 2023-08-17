Подрядчик восстановит дороги в поселке Маркова до 28 августа

Жители округа жалуются на состояние дорог после прокладки водопровода, которое усугубляется из-за прошедших дождей. Прежде всего речь идет об улицах Южной и Баргузинской, которые жители восстанавливали своими силами. Всего предусмотрено строительство более 20 км сетей водоснабжения. Проект рассчитан до конца 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Принято решение, что подрядчик должен привести дороги в порядок до 28 августа. Кроме того, на следующей неделе подрядная организация должна предоставить график работ, который позволит нагнать упущенное время и завершить проект в установленные сроки. Вопрос взят на особый контроль, – сообщил заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Евгений Ветров.

Губернатор Иркутской области, комментируя ситуацию, отметил, что часто получает обращения жителей Марковского муниципального образования по состоянию дорог.

– Безусловно, подрядчик должен восстанавливать все, что было разрушено при проведении работ. В данном случае мы понимаем особое негодование жителей, ведь они своими силами приводили дороги поселка в порядок. Но я также хочу подчеркнуть, что перед нами стоит задача по обеспечению жителей этой территории качественной питьевой водой. Она поставлена президентом страны. Важно уделить этому проекту особое внимание и предусмотреть все нюансы, в том числе связанные с восстановлением дорог. Держу эту тему на личном контроле, – сказал Игорь Кобзев.

По проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в Марковском муниципальном образовании строятся сети водоснабжения. Благодаря им чистой питьевой обеспечат жителей микрорайонов Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый и Изумрудный.