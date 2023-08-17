Производство изделий из монгольского кашемира планируют запустить в Иркутской области

Запуск фабрики обсудили на Первом Байкальском легкопромышленном форуме. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Уверена, что Иркутская область, за успехами которой федерация внимательно следит, успешно справится с задачей создания текстильного производства с участием партнеров из Монголии и Беларуси. Мы со своей стороны будем этот проект всячески поддерживать, – сказала заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Ксения Бобылева.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун доложила, что правительство региона провело анализ ситуации на рынке по производству шерсти и кашемира в Приангарье. Кроме того, создана рабочая группа по реализации проекта по созданию трикотажной фабрики.

– Мы заинтересованы в реализации совместных проектов, расширении направлений сотрудничества. Сейчас активно прорабатываем вопрос организации трикотажной фабрики по производству изделий из кашемира с использованием пряжи и ткани из Монголии. Уверен, что совместно мы достигнем поставленных целей, и самое главное – результата. Сегодня я встречался с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, он предложил привлечь к реализации проекта еще одну страну. Тогда мы сможем получить дополнительную субсидию в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому этот вопрос тоже ставим в проработку, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

По итогам встреч с представителями бизнеса определены заинтересованные предприниматели из Иркутской области: Первая текстильная компания, Ангарская швейная фабрика и производственная компания «Соболь». С монгольской стороны заинтересованность выразила компания «Блюскай кашемир», накануне на связи также были компании «Гурван Сор», «Гоби» и «Нэхээсгуй эдлэл». Для закрепления сотрудничества рассматривается возможность заключения меморандума в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке.

Глава региона пригласил монгольских и белорусских партнеров провести личную встречу в Иркутской области, чтобы более детально обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, по предложению белорусской стороны будет организована совместная с Россией делегация, которая посетит Монголию для личного осмотра производств шерсти. Пока производителям для изучения будут предоставлены образцы сырья и ткани.