Новые апартаменты подорожали в Москве на 13%

До 22,5 млн рублей за объект. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Бон Тон» 16 августа.

По информации экспертов, самая низкая средняя цена апартаментов – в стандарт-классе – 7,1 млн рублей (рост цены за год – 29,5%) и в комфорт-классе – 9,7 млн рублей (-2,7% за год). В бизнес-классе стоимость составляет 20,4 млн рублей (+10,2% за год), в премиум-классе – 75,9 млн рублей (+7,9% за год).

«Причиной роста объема апартаментов бизнес-класса стало то, что спрос приходится в основном на комфорт-класс. Спрос на апартаменты комфорт-класса вырос за семь месяцев 2023 года на 21,4%, тогда как на апартаменты бизнес-класса – только на 5,7%. Большинство потребителей рассматривают покупку апартаментов комфорт-класса в качестве инвестиций», – сказала генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.