Иркутский производитель вагон-домов вошёл в нацпроект «Производительность труда»

Более чем на 15% намерен повысить производительность труда иркутский производитель модульных зданий «Стройсервис». Компания приступила к реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда».

С их помощью предприятие намерено оптимизировать производство вагон-домов – это одно из ключевых направлений деятельности компании, занимающее существенный объем в структуре выручки. Вагон-дома – это мобильные здания контейнерного типа. Обычно они устанавливаются на полозья либо на шасси тракторного прицепа. «Стройсервис» выпускает вагон-дома различного назначения: жилые, офисные, для организации питания, медицинского облуживания персонала и технического обслуживания различных механизмов.

– Вагон-дома – фактически единственное возможное решение для быстрого создания комфортных условий труда и проживания в удаленных локациях. С учетом того, что в Иркутской области сейчас развиваются несколько масштабных производств, связанных с добычей и глубокой переработкой различных полезных ископаемых и других природных ресурсов, производство «Стройсервиса» имеет ключевое значение для целого ряда отраслей. Задача предприятия в рамках участия в нацпроекте – сократить сроки выпуска продукции и повысить ее качество. Уверена, эксперты Регионального центра компетенций с выполнением этой задачи успешно справятся, – говорит министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

География поставок вагон-домов у «Стройсервиса» не ограничивается Иркутской областью: продукцию компании покупают предприятия из десятков регионов страны – от Московской области до Сахалина. Поэтому для компании критически важно сократить время производства с сохранением высокого качества готового продукта.

– Мы провели первичный анализ и уже видим, что на производственном участке по выпуску вагон-домов много ручных операций, а в них всегда кроется существенный потенциал для улучшения. Дальше экспертам РЦК предстоит обучить команду предприятия инструментам бережливого производства, чтобы сотрудники обладали компетенциями как для выявления и анализа узких мест, так и для разработки конкретных шагов по их устранению, – объясняет руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.

Напомним, на федеральном форме «Производительность 360» два предприятия из Иркутской области были признаны лучшими в стране по результатам участия в нацпроекте «Производительность труда». Согласно рейтингу национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ на основании постоянных показателей предприятий-участников, Иркутская область входит в группу лидеров. Она с 2020 года включена в перечень субъектов РФ, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда». Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже чем на 5 % в год.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.