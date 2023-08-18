Работа в нефтегазовой отрасли перестала быть самой престижной

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие отрасли, по мнению соискателей, наиболее и наименее престижны для трудоустройства, и сравнили нынешние результаты подобным опросом 2-летней давности.

Нефтегазовая отрасль потеряла лидерство в топе самых престижных отраслей для трудоустройства

Топ-5 самых престижных отраслей для трудоустройства, по мнению работников, составили «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (ее выбрали 49% опрошенных), «Нефть и газ» (42%), «Государственные организации» и «Финансовый сектор» (по 24%), а также «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (20%). В первую десятку также вошли «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование», «Добывающая отрасль», «Медицина, фармацевтика, аптеки», «Энергетика» и «Искусство, культура».

Любопытно, что за прошедшие два года приоритеты соискателей изменились. Например, лидер 2020 года, нефтегазовая отрасль, которую тогда оценили, как наиболее престижного работодателя, в нынешнем опросе потеряла позиции, и спустилась на второе место. И, наоборот, ИТ-сфера набрала очков, и поднялась на первое место, став самым престижным и желанным работодателем для большинства кандидатов. Кроме этого, поднялся престиж работы в сфере медицины (с 16% в 2020 году до 17% в 2023).

ЖКХ остается самой непрестижной сферой работы, по мнению соискателей

Наименее престижные отрасли, с точки зрения работы в них, по мнению соискателей, это ЖКХ (выбор 49% респондентов), «Розничная торговля» (28%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (24%), «Образовательные учреждения» (23%). В «пятерку» попали и «Государственные организации» (24%), которые есть также в списке престижных отраслей, таким образом, работа здесь оценивается разными соискателями полярно, и такого явного противоречия в оценках нет ни в одном другом направлении.

Постоянное обучение важнее высшего образования для построения карьеры

На вопрос, важно ли для построения успешной карьеры иметь высшее образование, большинство респондентов из Иркутской области ответили утвердительно (63%). Для сравнения, в целом по стране важность высшего образования оценили чуть ниже – 56% ответили, что оно важно. Чаще всего такую зависимость отмечали юристы (86%), финансисты (79%), HR-специалисты (76%) и топ-менеджеры (73%). При этом, 32% иркутян, наоборот, считают, что высшее образование не влияет на успех в карьере. В числе тех, кто дал наибольшее количество таких ответов – ИТ-специалисты (50%).

А вот дополнительное образование, профессиональные курсы, повышающие квалификацию, по мнению соискателей, имеют гораздо больший вес для развития карьеры: 76% респондентов ответили, что это важно. Среди них наиболее высокую оценку дополнительного образования дали юристы (91%), маркетологи и PR-щики (81%), специалисты из сферы розничной торговли (79%), финансисты и бухгалтеры (78%) и HR-специалисты (77%).