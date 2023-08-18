Кризис на рынке промышленного дизайна назрел в России

В первой половине года в России подскочил спрос на услуги промышленных дизайнеров. За этот период компании разместили почти на треть больше вакансий, чем годом ранее, а зарплаты выросли на четверть, свидетельствуют результаты исследования, проведенного крупнейшей рекрутинговой платформой hh.ru и лабораторией промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений Man & Technologies Lab.

Но даже увеличение числа вакансий и размера зарплат не помогает специалистам находить работу, а бизнесу – закрывать вакансии, притом что на рынке достаточно соискателей. Дело в том, что вузы не успевают адаптировать образовательные программы к постоянно меняющимся требованиям этого динамичного рынка и выпускают специалистов, не обладающих актуальными навыками, а у рекрутеров зачастую нет четкого понимания, чем именно должен заниматься промышленный дизайнер. В результате стороны не могут договориться из-за расхождения взглядов на набор компетенций, рассказал основатель и генеральный директор MNT Lab Михаил Крапивной.

Как показало исследование, растущую потребность в дизайнерах, в том числе промышленных, испытывает большинство отраслей экономики. Наиболее высокими темпами спрос рос со стороны НКО и благотворительных организаций, разместивших в январе-июне почти в два раза больше вакансий, чем годом ранее, а также со стороны предприятий автомобильного сегмента (+69% год к году) и сельскохозяйственных компаний (67%). На 61% год к году увеличили количество вакансий компании телекоммуникационной отрасли, на 59% – предприятия лесной промышленности, на 49% – компании металлургического сектора и производители товаров народного потребления, на 40% – учреждения культуры и искусства, на 39% – предприятия розничной торговли.

Прирост числа вакансий на позицию промышленного дизайнера в январе-июне оказался выше, чем по другим специальностям, – 31% год к году против прироста 16% в целом по всем специальностям.

Активнее росли и зарплаты. Медианные зарплаты дизайнеров всех специальностей в первой половине 2023 года остались на уровне прошлого года – 54 тыс. руб., – в то время как зарплаты промышленных дизайнеров выросли на четверть, до 80 тыс. руб.

При этом искать специалистов по промышленному дизайну в этом году было сложнее, чем раньше. При росте количества вакансий на 31% год к году количество активных резюме увеличилось менее чем на 7% год к году.

Нельзя говорить о том, что на рынке наблюдается дефицит промышленных дизайнеров (в январе-июне 2022 года соотношение вакансий к резюме составляло 1 к 0,7, в январе-июне 2023-го – 1 к 0,6). Но по факту дать реальную работу специалистам, вышедшим на рынок труда, бизнес зачастую не может, говорит генеральный директор и основатель MNT Lab Михаил Крапивной.

Ситуация сложилась таким образом по двум причинам:

С одной стороны, тот набор знаний и навыков, который получает вчерашний выпускник вуза, зачастую не отвечает требованиям этого динамичного рынка. С другой – отсутствие у рекрутеров четкого понимания того, что должен делать промышленный дизайнер, и нереалистичные ожидания по набору компетенций.

«У компании возникает задача по части промышленного дизайна, компания размещает вакансию с описанием функций, которые, с точки зрения компании, должен выполнять промышленный дизайнер. Вакансия “висит” один, два, три месяца, но в итоге стороны не могут договориться из-за расхождения во взглядах на функционал», – объясняет Крапивной.

Рынку не хватает прежде всего сильных специалистов, чьи навыки отвечают текущим требованиям. «Вузы зачастую не могут адаптировать учебные программы к постоянно меняющимся требованиям рынка и обеспечить студентам качественную практику. Дизайнеров выпускается много, а опыта у недавних выпускников мало или он вовсе отсутствует. Компании, в свою очередь, не всегда могут позволить себе взращивать специалистов без опыта работы. Нарасхват лишь топовые специалисты. Когда условный «АвтоВАЗ» нанимает промышленного дизайнера, он не готов нанимать новичков только только с опытом производственной практики – он потратит время на поиск топового дизайнера, возможно, обратится в креативное бюро или лабораторию промышленного дизайна. Некоторые компании обращаются к топовым зарубежным студиям», – отмечает Крапивной.

Еще одна проблема: компании все чаще релоцируются за рубеж и предпочитают искать и развивать внешних специалистов. «В результате молодым промышленным дизайнерам в России негде работать и развиваться – и они уходят на фриланс или в смежные профессии», – говорит Крапивной. Сильные промышленные дизайнеры, по его словам, появляются в основном благодаря проектам, стартапам и корпорациям, которые готовы рисковать и правильно управлять молодыми и неопытными сотрудниками. Работа в креативных бюро и лабораториях промышленного дизайна может стать одним из карьерных лифтов для таких работников.

Важным драйвером роста рынка мог бы стать более стремительный переход ВПК на выпуск гражданской продукции. Промышленный дизайн, по словам Михаила Крапивного, – это в том числе история про переход на гражданскую продукцию. Оборонка активнее должна переходить на гражданскую продукцию и делиться своими передовыми технологиями с обычным рынком, поскольку именно у нее бывает саккумулирован в моменте весь передовой опыт и инновации, которые рынок мог бы поддержать, адаптировать и развить у себя.

По мере развития различных направлений российской промышленности, которое невозможно без участия дизайнеров – не только промышленных, но и прочих профилей, – у отрасли высокий потенциал роста, и формировать этот запрос могли бы как бизнес, так и государство, добавляет Андрей Ордин, основатель и продюсер национальной премии лучших дизайнеров-выпускников “Отлично!”. На сегодняшний день существуют инструменты, действующие при государственной поддержке: дизайн-цеха, организованные столичным правительством, конкурсы и выставки, подобные нашим, при поддержке президентского фонда культурных инициатив, арт-кластер “Таврида”. По мере развития отрасли и спроса на специалистов таких инициатив может быть больше.