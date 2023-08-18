Ввод жилья в Иркутской области за пять месяцев вырос на 19%

В январе-июле 2023 года в Иркутской области введено 883,2 тыс. м2 жилья. Это на 19,0%, или на 141,1 тыс. м2 больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает портал Единый ресурс застройщиков со ссылкой на Росстат.

В июле 2023 года в Иркутской области введено 121,7 тыс. м² жилья. Это на 44,2%, или на 37,3 тыс. м² больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Иркутской области четвертый месяц подряд», – пишут эксперты.

Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Иркутская область занимает 20‑е место по показателю ввода жилья за июль 2023 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 9‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 18‑м месте.

За январь-июль 2023 года по показателю ввода жилья Иркутская область занимает 20‑е место среди 85‑ти регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 8‑е место, а по динамике относительного прироста – 21‑е место.