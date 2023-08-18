Ввод многоквартирных домов в Иркутской области за пять месяцев вырос на 26%

За январь-июль 2023 года ввод многоквартирных домов застройщиками в регионе составил 239,5 тыс. м2, что на 26,2%, или на 49,7 тыс. м2 больше аналогичного значения за тот же период 2022 года. Об этом сообщает портал Единый ресурс застройщиков со ссылкой на Росстат.

В июле 2023 года в Иркутской области застройщиками введено 33,1 тыс. м² многоквартирных домов, что на 501,8%, или на 27,6 тыс. м² больше аналогичного значения за тот же период 2022 года. Опережение темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в Иркутской области четвертый месяц подряд.

По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за июль 2023 года Иркутская область занимает 25‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года – 10‑е место, по динамике относительного прироста – 8‑е место.

По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-июль 2023 года Иркутская область занимает 25‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов за указанный период – 26‑е место, по динамике относительного прироста – 38‑е место.

В июле 2023 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Иркутской области составила 27,2%, что на 20,7 п.п. больше аналогичного значения за тот же период 2022 года. По этому показателю Иркутская область занимает 54‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.

За январь-июль 2023 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Иркутской области составила 27,1%, что на 1,5 п.п. больше аналогичного значения за тот же период 2022 года. По этому показателю Иркутская область занимает 60‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.