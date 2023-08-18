Потребительская уверенность россиян ушла в минус

Индекс ушел в июле в отрицательную зону до показателя –4. Об этом сообщает исследовательский холдинг Ромир со ссылкой на данные «М-Пульс».

76% россиян отмечали в июле наличие экономических проблем в России (-2 п.п. в сравнении с июнем). Треть из них считают, что страна находится в кризисе, 45% признают наличие «некоторых проблем экономического характера». При этом 4% россиян считают, что в стране всё хорошо, а 20% затруднились ответить на вопрос.

В июле половина опрошенных россиян выразила мнение, что стабилизация ситуации произойдет нескоро: 42% ожидают ее в течение года и более, 8% – в течение полугода, столько же – в перспективе 1-2 месяцев. 40% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, а 2% верят в восстановление ситуации в ближайшие недели.

«Индекс потребительской уверенности россиян отражает их оценки экономической ситуации в стране. В контексте роста курса доллара, потребительская уверенность россиян, предсказуемо, снижается. Это свидетельствует о росте озабоченности граждан о своем финансовом положении, особенно в свете грядущих осенних трат, например, сборов в школу», – комментирует старший директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская.