Доля россиян, планирующих экономить на продуктах и товарах первой необходимости – выросла

Доля россиян, которые в целях экономии планируют сократить свои расходы на продукты питания и товары первой необходимости выросла за месяц на 3 процентных пункта – с 16% в июне до 19% в июле. Об этом сообщает исследовательский холдинг Ромир со ссылкой на данные «М-Пульс».

Респонденты, которые выбрали экономию на еде и необходимых товарах в качестве способа преодоления экономических трудностей, рассказали, как сокращают расходы на это. Так, 62% (+1 п.п. в сравнении с июнем) предпочитают товары со скидками или по акциям, а 58% (+5 п.п.) выбирают более доступные по цене варианты.

51% (+2 п.п.) респондентов указанной группы посещают магазины с низкими ценами, чтобы сэкономить. 55% (+7 п.п.) отказываются от некоторых категорий товаров, 45% (+5 п.п.) – замещают эти категории другими.

36% (+6 п.п.) выбирают более дешевые товары собственных торговых марок (СТМ) вместо привычных брендов.

33% (-6 п.п.) отметили, что экономить им помогают заранее составленные списки покупок, а 34% (-1 п.п.) видят эффект от сокращения походов в магазины в целом. При этом 9% (-3 п.п.), напротив, используют для экономии стратегию более частых заказов доставки продуктов на дом.

«На фоне складывающейся экономической ситуации и роста цен, россияне стараются экономить. Они находят альтернативы привычным продуктам, которые можно приобрести по более доступным ценам. Это объясняет рост доли таких ответов за последний месяц. Интересно проследить за ситуацией – что мы увидим по итогам августа и летнего сезона в целом», – комментирует старший директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская.