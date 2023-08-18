Марина Седых: ИНК создает климатическую стратегию для снижения прямых выбросов парниковых газов

Иркутская нефтяная компания (ИНК) снизит прямые выбросы парниковых газов в рамках реализации стратегии устойчивого развития. Об этом генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых рассказала на международном молодежном форуме «Байкал».

ИНК последовательно диверсифицирует деятельность, создавая новые направления – газопереработку, газохимию, неорганическую химию, производство гелия, – и снижая тем самым нагрузку на окружающую среду.

– В 2022 году мы утвердили стратегию декарбонизации, внедрив, в частности, корпоративную систему мониторинга, учета и управления выбросами парниковых газов, сейчас создаем климатическую стратегию – более обширный документ. Разработка и внедрение этих документов, запуск объектов газового бизнеса, ввод в эксплуатацию двух дожимных компрессорных станций для закачки попутного нефтяного газа в пласт позволят нам к 2030 снизить прямые выбросы парниковых газов в соответствии с нашими целями, – рассказала Марина Седых.

По словам главы компании, и деятельность корпораций, и действия отдельных людей должны быть подчинены главной цели: чтобы удовлетворение потребностей нынешнего поколения не вредило будущим.

– Мы должны оставить планету потомкам хотя бы в этом же состоянии, а желательно – лучше. Для этого в наших силах уменьшить воздействие на окружающую среду, на климат – в первую очередь, сократив выбросы парниковых газов, прежде всего, углекислого газа. На крупные компании, в том числе – нефтегазодобывающие, металлургические, приходится серьезная доля, – отметила генеральный директор «ИНК-Капитал».

Цели устойчивого развития – флагманская тема форума «Байкал», который в этом году проходит с 14 по 18 августа в Ольхонском районе. По замыслу организаторов, обсуждение темы направлено на развитие компетенций успешного молодого человека в разных сферах его жизни и деятельности. На открытии форума Марина Седых отмечала, что тема приобрела актуальность, в том числе благодаря ИНК, которая на протяжении последних лет планомерно развивает повестку ESG в регионе.