Ипотечная программа банка «Открытие» на первичном рынке недвижимости признана одной из лучших

Банк «Открытие» вошел в топ-3 рейтинга лучших ипотечных программ на первичном рынке недвижимости в августе 2023 года по версии одного из крупнейших в России финансовых маркетплейсов «Выберу.ру».

Авторы исследования проанализировали программы ипотеки на объекты первичного рынка недвижимости российских банков и отобрали 20 лучших. При определении наиболее выгодных клиентам вариантов в расчет брались величина процентной ставки по договору, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Кроме того, учитывались сумма и срок кредита, размер первоначального взноса, наличие опции понижения ставки и условия ее применения, условия страхования недвижимости и досрочного погашения без комиссий и штрафов, скидки и дисконты, влияющие на понижение ставки, преимущества для зарплатных клиентов и бюджетников, значимость банка на финансовом рынке.

По совокупности этих критериев ипотечная программа банка «Открытие» на первичном рынке недвижимости вошла в топ-3 рейтинга.

Оформить ипотеку на новостройку в рамках госпрограмм в банке «Открытие» можно по ставке от 5,3% годовых.

Подробнее узнать об условиях ипотечной программы «Открытия» на покупку жилья в новостройках можно на сайте банка.