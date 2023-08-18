Сброс воды на Иркутской ГЭС понизят из-за подтоплений

С 16:00 17 августа сбросы через Иркутскую ГЭС понижены до 2600 кубических метров в секунду. Такое решение принято в связи с подъемом уровня воды в реке Иркут. Об этом рассказали в мэрии.

Спасатели МКУ «Безопасный город» каждый день патрулируют акваторию Ангары от плотины ГЭС до Иннокентьевского моста и Иркута в районе Селиванихи.

Напомним, что ранее 20 участков подтопило в Иркутской области. В связи с увеличением сбросных расходов Иркутского гидроузла до 3000 кубов в секунду подтоплен 21 дачный участок и 6 дачных домов с сезонным пребыванием людей в садоводческом товариществе «Елизовское».