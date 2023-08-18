Банк «Открытие» повысил доходность по депозитам для малого и среднего бизнеса

После решения Банка России поднять ключевую ставку банк «Открытие» увеличил процентные ставки по всей линейке рублевых депозитов для клиентов малого и среднего бизнеса до 10,35% годовых.

Ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составит 10,35% годовых. Максимальная ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств повышена до 10,34% годовых. Для малого и среднего бизнеса доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 10,04% годовых.

Повышенные ставки доступны при оформлении депозитных продуктов через онлайн-банк «Бизнес-портал».

«Мы оперативно подняли ставки по всей линейке рублевых депозитов на три процентных пункта сразу после изменения ключевой ставки Банка России. Это позволит предпринимателям получать повышенную доходность на следующий день после размещения свободной ликвидности», — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Более подробно с условиями всех депозитных продуктов для МСБ можно ознакомиться на сайте.