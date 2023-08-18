Сбер закроет оформление ипотеки по текущим ставкам 22 августа

Все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. Об этом пишут Аргументы и факты.

С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п. п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п. п. на этой неделе. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются.

Напомним, что 15 августа Банк России повысил ключевую ставку до 12%. Решение принято для ограничения рисков ценовой стабильности.