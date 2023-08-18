Иркутяне назвали самые высокоинтеллектуальные профессии

В топ-3 сфер деятельности для людей с высоким IQ — наука, медицина и дипломатическая служба. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Каждый седьмой иркутянин считает, что высокий уровень интеллекта нужен в профессиях научной сферы (14%). На втором месте — врачи (11% голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом.

Высокий уровень интеллекта нужен прежде всего программистам, считают 8% горожан. По 6% голосов набрали такие профессии как инженер и учитель. 4% утверждают, что руководящие посты в любых сферах деятельности должны занимать специалисты с высоким IQ. По 2% респондентов считают, что высокие интеллектуальные способности нужны юристам и спасателям.

Каждый десятый респондент уверен, что высокий уровень интеллекта необходим представителям любой профессии, от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.

Среди других профессий, чьим представителям нужен высокий IQ, горожане называли космонавтов, летчиков, журналистов, музыкантов, аналитиков, судей, писателей и переводчиков.

Мужчины чаще считают что высокий уровень интеллекта необходим инженерам и дипломатов, женщины — ученым, врачам и преподавателям.