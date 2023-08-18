Федеральному казначейству могут разрешить свопы с юанем

Правительство России уже вынесло постановление.

Мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами и евро, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Валютный своп – соглашение на обмен оговоренного объема одной валюты на другую на определенную дату или даты.

У Минфина в резервах накоплено значительное число юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Поэтому казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через своп, сказал он. То есть госорган фактически предоставит банкам кредит в китайской валюте (как правило, на один день), зарабатывая на курсовой разнице.