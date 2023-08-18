Названа средняя стоимость канцтоваров 1 сентября 2023 года

За год чек вырос на 12% – до 708 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Школы Бизнеса «Тинькофф».

В этом году родителям дороже обойдется покупка канцтоваров к 1 сентября, сказано в исследовании «Тинькофф». По данным сервиса прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA, средний чек в этой категории к Дню знаний вырастет на 12% – до 708 рублей, в то время как в прошлом году он был 634 рубля. Спрос на канцелярию начинает увеличиваться примерно с 25 августа и достигает пика 1 сентября, говорится в исследовании.

«В День знаний в магазинах происходит настоящий ажиотаж – продаж в три раза больше, чем обычно. Повышенный спрос на канцелярские товары начинает спадать 3-4 сентября, однако до конца месяца количество транзакций в этой категории на 80% больше по сравнению со значениями начала-середины августа», – отмечается в исследовании.