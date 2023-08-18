Как ослабление рубля повлияет на стоимость квартир?

Последние несколько недель оказались очень непростыми для российского рубля. Курсы иностранной валюты то и дело повторяют рекорды марта 2022 года, доллар в моменте превысил психологическую отметку в 100 рублей, евро был выше 110. Как такой резкий скачок повлияет на цены и спрос на столичную недвижимость, рассказали эксперты риелторской компании «ТСН Недвижимость».

По данным специалистов, пока заметного эффекта от роста курса валют на столичном рынке недвижимости не наблюдается. Как правило, на падение рубля цены на квартиры реагируют не сразу, данный процесс занимает некоторое время. Хотя на вторичном рынке Москвы уже фиксируются случаи, когда некоторые собственники поднимают цены, оперируя изменением курса. При этом никто из них не может объяснить, как это связанно с их квартирой. Однако факт появления попыток сыграть на психологическом моменте присутствует.

Какие-то реальные последствия от удорожания валюты, если данный процесс не будет носить краткосрочный характер, на рынке жилья можно будет увидеть не ранее чем через два месяца. Пока все спокойно, каких-то резких подъемов либо резкого снижения цен не наблюдается.

«Если говорить о перспективах, то цены на новостройки могут подняться ввиду роста стоимости импортных строительных материалов. Однако с учетом нынешней ситуации в сегменте, когда спрос на новые квартиры стабильно снижающийся, думаю мы увидим уменьшение размера скидок, которые предлагают застройщики, а не рост номинальной цены квадратного метра», – прогнозирует Ольга Клапанюк, заместитель руководителя департамента новостроек «ТСН Недвижимость».

На сегмент вторичной недвижимости стоимость валюты не оказывает прямого эффекта.

Продавцы жилья привязываются к курсу доллара при условии, что планируют покинуть страну. Большинство тех, кто планировал это сделать, уже уехали. В остальных случаях причинами продажи является не курс рубля, а жизненные обстоятельства. Потому если изменение цен в сегменте и будет, то вызвано оно в большей степени экономической ситуацией в России и уровнем доходов населения.

«К слову, сегодня на рынке вторичного жилья Москвы и Подмосковья наблюдается ажиотажный скачок спроса, который как раз совпал по времени с периодом роста курса валют. Однако, на мой взгляд, он вызван не удорожанием доллара, а повышением ключевой ставки. Это всегда автоматом ведет к росту процентных ставок по ипотеке. Поэтому в моменте выросла активность покупателей, которые хотят успеть приобрести квартиру в кредит на старых условиях. В итоге ‒ спрос вырос, цены на «вторичку» начали расти. Но повышение небольшое, взлета стоимости сразу на миллион-два мы не увидим точно. Причем я полагаю, что данный скачок спроса носит сиюминутный характер. Когда все смирятся психологически с новыми ставками, рынок успокоится, а цены возвратятся на предыдущие отметки», – отметила Юлия Дряннова, руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в Щелково.