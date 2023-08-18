«Мы перехватили инициативу у международных брендов». Директор «Байкал Аква» – о новых возможностях и экспортных амбициях

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу одноразовой пластиковой посуды, пакетов и сумок на Байкале. Так власти надеются снизить степень загрязнения озера пластиком и микропластиком. И хотя окончательный законопроект еще не принят, производитель питьевой воды ГК «Байкал Аква» (входит в Эн+), уже в ближайшее время готов перейти на розлив воды в алюминиевые банки и облегченную стеклянную тару. О расширении рынков сбыта, новых возможностях, экспортных амбициях и важности сохранения озера Байкал для будущих поколений, генеральный директор компании Александр Чернышев рассказал в интервью «Газете.Ru». Мы записали самые яркие цитаты.

О новых возможностях

Падение продаж иностранных брендов, особенно премиальных, на 30-60% дало российским компаниям возможность для активного развития. И компании воспользовалась этим шансом.

– Фактически «Байкал Аква» перехватила инициативу у международных брендов. Набрав определенный уровень экспертизы, компания начала производить продукцию в разных форматах, разных ситуаций потребления и ценовых категорий, – отмечает Александр Чернышев.

От монобренда к мультибренду

Группа компаний «Байкал Аква» занимается производством и продажей питьевой воды, добываемой непосредственно из озера. Производство было запущено еще в 1993 году, а бренд Legend of Baikal появился в 2016 году. В феврале 2019 года компания Байкал Аква стала членом группы Эн+. Геополитические изменения, произошедшие в прошлом году, отразились на стратегии. Компания готова выйти на новые рынки, в новые ценовые сегменты и ниши.

– Мы планируем изменить монобрендовую продуктовую линейку и уйти в мультибренд – начать выпускать натуральные напитки, воду с добавлением минеральных компонентов, воду для спорта.

О новой упаковке

Компания готова к переходу на более экологичную упаковку.

— В ближайшее время мы планируем установить новую линию для розлива в алюминиевые банки, ставим дозатор для розлива минеральных вод и напитков, модернизируем текущие линии, работаем над ребрендингом текущей продуктовой линейки и планируем выпустить новые виды упаковки для воды и напитков. В частности, в этом году планируем выпуск на рынок новой облегченной стеклянной бутылки, которая позволит снизить затраты при перевозке, а также представим бутылку объемом 9 литров.

Об экспортных амбициях и маркетплейсах

У компании есть планы по развитию бизнеса на Аравийском полуострове, в том числе в ОАЭ, кроме того, ведутся переговоры со странами Юго-Восточной Азии. Но китайский рынок является приоритетным из-за его масштабов.

– У нас есть представительство в Китае. Компания продвигает продукцию на электронных площадках, так как 70% китайцев предпочитают заказывать еду и напитки именно в интернете. Более того, есть идея совместного выпуска напитков и запуска кобрендинговых проектов, а также обсуждается вопрос строительства совместного предприятия.

Об экологии

Совместно с группой Эн+ компания занимается проведением экспедиций экологического мониторинга с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции РАН, финансирует научную программу по изучению байкальской нерпы.

– Помимо стандартной процедуры контроля качества воды на заводе, проводится мониторинг состояния воды и экосистемы озера Байкал в рамках научной деятельности. Мы трепетно относимся к экосистеме и заповедной территории вокруг озера, оберегая существующую флору и фауну, поэтому добываем воду естественным образом – непосредственно из водоема, без систем, нарушающих поверхностный слой земли.

В 2023 году было проведено исследование по изучению содержания микропластика в Байкале. Оно показало, что на глубине водозабора концентрация крайне низкая, а система очистки, которой оснащены водоводы, полностью очищает входящую воду. В скором времени компания планирует, строительство Международного центра водных ресурсов.