Альфа-Банк стал титульным спонсором Союза биатлонистов России

Альфа-Банк подписал соглашение о партнёрстве с Союзом биатлонистов России (СБР). Оно рассчитано на два года, начиная с сезона 2023/2024.

В рамках партнёрства Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования под эгидой СБР. В ближайшем сезоне это «Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону», «Альфа-Банк Кубок России по биатлону» и «Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону» — его первый этап пройдёт в Сочи уже в начале сентября. Кроме того, банк поддержит социальные проекты СБР.

Ранее банк был титульным спонсором «Альфа-Банк Чемпионата России по лыжным гонкам 2023». Новая партнерская инициатива продолжит тренд на поддержку Альфа-Банком индустрии спорта.

«На протяжении многих лет Альфа-Банк поддерживает различные виды спорта. Сейчас мы добавляем к их числу такой популярный и значимый вид спорта, как биатлон. Благодаря сотрудничеству с Союзом биатлонистов России мы внесем вклад в его развитие в нашей стране, — поделился Тимур Зулкарнаев, руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка.

«Я уверен, что в тесном партнёрстве СБР с Альфа-Банком, крупнейшим частным банком нашей страны, перед российским биатлоном откроются новые возможности, а высокий стандарт проведения наших флагманских соревнований поднимется на ещё большую высоту», — отметил Президент СБР Виктор Майгуров.