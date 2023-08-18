Заявку на кредит для бизнеса в Примсоцбанке можно оставить дистанционно

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» напоминает, что подать заявку на кредит для малого и среднего бизнеса можно не только в офисе Банка, но и онлайн, через Личный кабинет клиента. Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью необходимо просто перейти по ссылке: https://credit.pskb.com/workspace и нажать кнопку «Стать клиентом».



Интернет-заявки обрабатываются буквально в течение часа, причём каждая рассматривается индивидуально. Именно поэтому в условиях нестабильной экономической ситуации у наших специалистов есть возможность учесть все особенности конкретного бизнеса. Продукт подбирается исходя из потребности клиента, - отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".



Подробную информацию о кредитовании малого и среднего бизнеса в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вы всегда можете в отделениях Банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02.