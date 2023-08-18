Примсоцанк: Как пострадавшим от наводнения реструктурировать кредиты

– Если в первой половине августа 2023 года вы пострадали от наводнения населенных пунктов Приморского края*, обращайтесь в отделение ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» с просьбой о реструктуризации ипотеки или кредита, в том числе о представлении кредитных каникул, – говорится в сообщении банка.



Чтобы получить ипотечные каникулы вам необходимо:



1. Предоставить заявление в произвольной форме – в отделение банка, через мобильный банк или на электронную почту;

2. Предоставить документ, выданный органом власти, о признании Вас пострадавшим в результате наводнения населенных пунктов Приморского края в первой половине августа 2023 года.



1. Если ипотека оформлена в Примсоцбанке – ваше заявление будет рассмотрено в стандартном порядке;

2. Если ипотека была рефинансирована в ДОМ.РФ или Росбанк – сотрудник ипотеки поможет вам сформировать необходимый пакет документов и направить его на рассмотрение в ДОМ.РФ или Росбанк.



В случае если у вас возникнут сложности в процессе рассмотрения заявлений на стороне ДОМ.РФ или Росбанка – сотрудники ипотеки окажут содействие в их решении.



• Подробную информацию вы можете узнать по телефону Единой справочной службы: 8-800-350-42-02;

• У специалиста по сопровождению ипотечных кредитов: Алина Ганжа, 8-953-201-64-47, e-mail: ganzha@pskb.com;

• В офисе банка по адресу: г.Уссурийск, ул.Плеханова, 100, 1 этаж. адресу каб.111. Режим работы: пн-пт; с 9:00 до 17:30.



Если у вас кредит или автокредит вам необходимо:



1. Предоставить заявление в типовой форме в отделение банка;

2. Документ, выданный органом власти, о признании Вас пострадавшим в результате наводнения населенных пунктов Приморского края в первой половине августа 2023 года.

3. Фотографии или видео, подтверждающие факт затопления.



• Подробную информацию вы можете узнать по телефону Единой справочной службы: 8-800-350-42-02;

• В офисе банка по адресу: г.Уссурийск, ул.Плеханова, 100. Режим работы: пн-пт; с 9:00 до 18:00.



*Прежде всего, это территории: Уссурийского городского округа, городского округа Спасск-Дальний, Лазовского округа, Черниговского округа, Хорольского округа, Октябрьского округа, Михайловского района, Яковлевского района, Надеждинского района.