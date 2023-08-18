Россельхозбанк повышает ставки до 12% по накопительному счету «Моя копилка»

С 16 августа 2023 года Россельхозбанк повышает ставки по накопительным счетам, открытым с 17 июля 2023 года в рамках тарифного плана «Моя копилка», на 3,5 п.п. Максимальная ставка по счету возрастет до 10,5% годовых.

«Накопительный счет выгодно сочетает в себе возможности вклада и свободу операций по счету, поэтому этот продукт является одним из самых востребованных сберегательных инструментов у наших клиентов. Возможность гибкого управления счетом и стабильная доходность делают накопительные счета не менее привлекательными, чем срочные вклады. По нашим ожиданиям, интерес клиентов к накопительным счетам будет устойчивым наравне со срочными вкладами», - отметила Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов.

Также до 31 августа 2023 года включительно в рамках акции «Выгодные траты» у клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой в рамках Тарифного плана «СВОЯ карта». Процентная надбавка может составить 0,5% при тратах от 10 000 до 30 000 рублей; 1% – от 30 000 до 70 000 рублей; и 1,5% – свыше 70 000 рублей. Максимальная процентная ставка с учетом акции "Выгодные траты" составит 12%.