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Реалист Банк повысил ставки по всем видам вкладов

С 17 августа 2023 года Реалист Банк повысил ставки по вкладам для физических лиц. Ставка по вкладу «Акционный» выросла с 9,0% до 11% годовых. Сумма размещения - от 50 тысяч рублей, срок -185 дней.

Вклад «Акционный» можно открыть при досрочном закрытии любого действующего срочного вклада, с возможностью изменения суммы в день открытия вклада. Действующие вклады переоформляются без потери процентов.

Также увеличивается процентная ставка по Накопительному счету «ПРЕМИУМ» с 10% до 11,5% годовых. Сумма размещения от 1000 рублей.

Доходность по вкладу «ПРЕМИУМ» со сроком размещения 90 дней теперь составит 9,5% го


/ Сибирское Информационное Агентство /
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