Геймификация привлекает молодое поколение в АПК

Россельхозбанк совместно с российской онлайн-школой IT-профессий Skillfactory провел хакатон для выпускников IT-специальностей, цель которого - привлечение внимания молодого поколения к отрасли агротехнологий.

Всего в конкурсе приняло участие более 100 молодых специалистов востребованных специальностей в игровой индустрии: геймдизайнеры, иллюстраторы, разработчики по различным направлениям. Задачей участников стала разработка концепции компьютерной игры для старшеклассников. В финале хакатона выпускники презентовали свои решения экспертам РСХБ, а победителем стала команда, которая представила прототип цифровой фермы с наиболее проработанными игровыми механиками. В течение следующих трех месяцев совместно с менторами банка участники создадут полнофункциональный MVP, который будет доступен для игры на сайте «РСХБ в цифре».

При оценке представленных решений эксперты также обращали внимание на проработанный игровой сюжет, который не просто занимает время игрока, а подталкивает его к изучению новых направлений, востребованных в современном сельском хозяйстве. Участники креативно подошли к решению задачи, представив игры в различных форматах: стратегии и квесты, головоломки и сюжетные истории, переносящие пользователя в будущее. Высокий уровень самоорганизации команд был отмечен тьюторами, сопровождающими участников в течение всего конкурса.

«Количество технологий, применяемых в сфере сельского хозяйства, продолжает расти. Для их успешного внедрения и применения требуются молодые высококвалифицированные кадры, и именно компьютерная игра может познакомить школьников с основами работы на высокотехнологичном сельскохозяйственном производстве. У нас уже есть положительный опыт внедрения геймификации в клиентские и корпоративные сервисы, поэтому создание собственной игры становится очевидным следующим шагом. Уверены, что подобный подход позволит привлекать молодое поколение к новейшим разработкам, расширять их кругозор и способствовать вовлечению в перспективную отрасль на благо страны. Современное сельское хозяйство - это инновационно, технологично и интересно», - отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

«Цифровые решения в последние годы выступают ключевым драйвером развития сектора АПК. Мы в Skillfactory стремимся давать студентам реальный опыт работы и разработки, в том числе, в сфере агротехнологий. Поэтому мы были рады посотрудничать с Россельхозбанком и вместе придумать нестандартный способ создания игры, которая позволит школьникам и не только больше узнать о современных технологиях в сельском хозяйстве. Это был кросс-функциональный хакатон, который вовлек студентов 11 курсов различных направлений — например, frontend-разработчиков, геймдизайнеров, разработчиков на Python, UX/UI-дизайнеров и других. Но самым важным для студентов стало получение опыта решения реальных задач, а команда-победитель получила возможность доработать проект совместно с партнером. Такой опыт студенты смогут положить в свои портфолио и рассказать о кейсе будущим работодателям при трудоустройстве», — поделилась Лада Симачева, руководитель отдела связей с рынками школы IT-профессий Skillfactory.