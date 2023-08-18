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РСХБ увеличил ставки по вкладам в рублях до 11%

С 16 августа 2023 года Россельхозбанк улучшил условия по обслуживанию вкладов массового сегмента (Доходный и Доходный Пенсионный), ставка по рублевым вкладам с выплатой в конце срока при размещении на срок 3 месяца выросла до 11%.

«Для наших клиентов вклады традиционно являются самым надёжным и любимым инструментом сбережения. В нынешних условиях мы стремимся предложить клиентам РСХБ максимально привлекательные условия, а повышенные ставки по вкладам позволяют защитить сбережения и стабилизировать семейный бюджет», - прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов.

Открыть и пополнить вклад можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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