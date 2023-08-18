НКР присвоило Россельхозбанку кредитный рейтинг на уровне АА+.ru

Рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) присвоило Россельхозбанку кредитный рейтинг на уровне AA+.ru со стабильным прогнозом.

Кредитный рейтинг Россельхозбанка обусловлен очень сильными позициями в важнейшем для банка сегменте – кредитовании предприятий АПК. На Россельхозбанк приходится около трети всего кредитного портфеля этого сегмента, в том числе около 70% рынка кредитования сезонных работ.

Эксперты агентства отметили, что РСХБ обладает адекватным запасом капитала, как по РСБУ, так и по МСФО и достаточно диверсифицированным фондированием. Ликвидные активы и дополнительная ликвидность со значительным запасом покрывают средства крупнейших кредиторов. Система управления соответствует целям развития и специфике бизнес-модели банка.

Агентство отмечает устойчивое улучшение финансового результата банка на фоне растущих процентных доходов и снижения стоимости фондирования, глубокую экспертизу Россельхозбанка в сфере кредитования предприятий АПК, а также снижение доли проблемных кредитов.

По оценке НКР, вероятность предоставления Россельхозбанку экстраординарной поддержки со стороны акционера в случае необходимости является высокой, принимая во внимание высокую системную значимость банка для государства.

«Высокий кредитный рейтинг, присвоенный Россельхозбанку, является результатом нашей планомерной работы, направленной на постоянное улучшение финансовых показателей банка. За последние годы Банк существенно повысил качество активов, сформировал хорошо диверсифицированную по источникам и срокам ресурсную базу, укрепил капитал, нарастил операционные доходы и демонстрирует рост чистой прибыли. Этому, в том числе, способствует наша бизнес-модель с фокусом на поддержку национального агропромышленного комплекса», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

С 17 ноября 2023 года вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации № 751 от 15.05.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», вводящее требование к кредитным организациям о наличии не менее двух кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале не ниже определенного уровня для размещения в них средств федерального бюджета, депозитов госкорпораций и госкомпаний. Россельхозбанк новым требованиям соответствует.