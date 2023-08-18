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Краснодарский край за год стал почти в 2 раза популярнее для жизни и отдыха

Повышение спроса на внутренний туризм и развитие отрасли, а также действие льготных ипотечных программ выразилось в резком росте инвестиций в жилую недвижимость самого популярного рекреационного региона России – Краснодарского края. Об этом сообщают в Россельхозбанке на основе сравнительного анализа ипотечного кредитования в Краснодарском крае за первые 7 месяцев 2023 и 2022 гг.

Как показывает исследование Россельхозбанка, объем выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в Краснодарском крае в январе-июле 2023 года в денежном выражении увеличился на 83,5% год к году.

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«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма кредитов, выданных РСХБ на покупку недвижимости в регионах Краснодарского края, увеличилась почти в два раза, при этом особенно активно увеличиваются выдачи в прибрежных зонах. Возможности приобретения жилья расширены благодаря тому, что в регионе действуют две льготные ипотечные программы: «городская» с господдержкой и сельская, позволяющие приобретать недвижимость в том числе в курортной зоне. Очевидно, что жилье приобретается как для себя, так и для сдачи в аренду для внутреннего сезонного туризма, который сейчас на подъеме. В регионе активно развиваются сельский, винный и гастрономический туризм. Эти факторы стали залогом роста спроса на ипотеку. Считаю такую динамику долгосрочным трендом с большим потенциалом роста», – комментирует директор Краснодарского филиала Россельхозбанка Евгений Ковалев.

Пиковый спрос у россиян на покупку недвижимости в курортном крае нашей страны наблюдается в мае. На этот месяц приходится 21,5% всех выданных ипотечных кредитов за первые 7 месяцев 2023 года. Также высокими значениями по размеру выданных кредитов на приобретение недвижимости являются июнь и июль. Показатель июня – 16%, июля – 15% от общего объема выданных банком ипотечных кредитов за первое полугодие 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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