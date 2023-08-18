Новый городской туристический маршрут открылся в Иркутске

Он называется «Истории иркутских белок». Променад предложили жителям и гостям города Сбер, Благотворительный фонд «Подари планете жизнь и компания 2ГИС. Цель нового маршрута – повышение исторической и экологической грамотности экскурсантов.

Маршрут проходит по исторической части города. На каждом объекте маршрута размещена малая архитектурная форма (МАФ) в виде белочки. У каждой - своё имя и история создания и изготовленны они из вторсырья. А по QR-коду, расположенному рядом с белкой можно узнать историческую справку про объект.

На гартах 2ГИС маршрут размещен по ссылке.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделения Сбербанка:

«Мы провели опрос среди иркутян и узнали у них, какой зверек ассоциируется с городом. Большинство ответили, что это белка, любимый многими, милый зверёк, который живет и в городских парках и скверах, и в пригородных лесах. Многие отмечали, что им важно присутствие этого зверька, как части экосистемы города. Малые архитектурные формы в виде белочек украсили наш город и, надеемся, задали всем горожанам настрой на бережное отношение к природе».

Маршрут можно начинать в любой его точке, пройти пешком за 2-3 часа или за 1 день в зависимости от посещения объектов по пути следования.

Евгения Змановская, Генеральный директор ООО ДубльГИС-Иркутск:

«Самостоятельно пройти настоящий квест, открыть тайны истории, узнать культурные традиции и особенности города Иркутска можно городском на туристическом маршруте в 2ГИС «Истории иркутских белок». Это хорошая возможность иркутянам и гостям города узнать больше об Иркутске и экологичном образе жизни».

Если маршрут пройден полностью, экскурсант может получить электронный сертификат «Просвещенный в Иркутске». Тех, кто ответит на вопросы викторины, размещенной в описании маршрута в 2 ГИС, ждет памятный подарок.

Средства для изготовления белок были собраны на благотворительном вечере «Ангара - культурный код», организованном БФ «Подари планете жизнь» при поддержке Иркутского отделения Сбербанка и администрации города и области в сентябре 2022 года.

Установка малых архитектурных форм была проведена БФ «Подари планете жизнь» в рамках проекта «Тайны Иркутска. Культурный код», который стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Наталья Еремеева, директор БФ «Подари планете жизнь»:

«Культурные коды Иркутска» берегут природу» - слоган нашего проекта по установке скульптур белок, объединяющего историю, культуру города и сбережение ресурсов планеты. Приятно, что нашу идею уже поддержали многие учреждения и организации города. Именно благодаря совместным усилиям в Иркутске разместились белки, изготовленные с использованием переработанного пластика и стекла, которые горожане сдают на акциях фонда».

Малые архитектурные формы сегодня размещены на территории: