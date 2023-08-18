Стоит ли сегодня вкладывать деньги в металлы?

Золото — один из традиционных защитных активов во время высокой валютной волатильности на финансовых рынках. Об этом рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Обычно его динамика обратно пропорциональна движению доллара, но в условиях повышения ставок золото в 2023 году стоило примерно $1,8-2 тыс. Предполагаем, что цикл повышения ставок ФРС близок к завершению. Индекс доллара может снизиться, что приведёт к дальнейшему подорожанию золота.

Тем, кто решил инвестировать в золото, нужно понимать, что из-за высоких колебаний его стоимости оно эффективно только в качестве долгосрочного вложения — 10-15 лет.

В России альтернативой золота могут стать замещающие облигации. Они могут принести дополнительную доходность в размере около 8-9% годовых, что может оказаться привлекательнее вложений в золото.

Если говорить о других драгметаллах — серебро, платина, палладий, — товарные рынки сейчас находятся под давлениям, так как экономика КНР не демонстрирует значительного роста, а власти Китая ее существенно не стимулируют. Тем не менее завершение цикла повышения ставки ФРС США должно поддержать эти активы.