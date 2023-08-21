Zarina, Befree и Sela: Таврин и Палий создадут СП для развития одежных брендов

Компания Kismet Capital Group экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина и ООО «ГЕМ Инвест» Владимира Палия создадут совместное предприятие (СП) для управления сетями Zarina, Befree, Love Republic и Sela, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Напомним, в августе шведская Eastnine объявила о продаже своей доли в Melon Fashion Group компании «Гем Инвест», а вскоре ФАС одобрила продажу до 75% ретейлера структурам Ивана Таврина. Сделка включает все бренды – Zarina, Befree, Love Republic и Sela, которыми управляет Melon Fasion Group, и не предполагает опцион на обратный выкуп иностранными владельцами. Сумма сделки неизвестна.

По словам собеседников РБК, структура и условия выкупа будут выглядеть следующим образом.