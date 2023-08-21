Zarina, Befree и Sela: Таврин и Палий создадут СП для развития одежных брендов

Компания Kismet Capital Group экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина и ООО «ГЕМ Инвест» Владимира Палия создадут совместное предприятие (СП) для управления сетями Zarina, Befree, Love Republic и Sela, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Напомним, в августе шведская Eastnine объявила о продаже своей доли в Melon Fashion Group компании «Гем Инвест», а вскоре ФАС одобрила продажу до 75% ретейлера структурам Ивана Таврина. Сделка включает все бренды – Zarina, Befree, Love Republic и Sela, которыми управляет Melon Fasion Group, и не предполагает опцион на обратный выкуп иностранными владельцами. Сумма сделки неизвестна.
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16 августа 2023
По словам собеседников РБК, структура и условия выкупа будут выглядеть следующим образом.
- На первом этапе «Гем Инвест» консолидирует 89,9% АО «МФГ», выкупив крупные пакеты акций у иностранных акционеров и частично — у миноритариев. Eastnine, East Capital и Давид Келлерман (главы совета директоров ретейлера) полностью выйдут из актива, а доля менеджмента Melon Fashion Group и других миноритарных акционеров снизится — вместе им будет принадлежать 10,1% АО «МФГ».
- На втором этапе «Гем Инвест» и Kismet Capital Group договорились о создании на базе выкупленных акций совместного предприятия, доли и инвестиции в котором будут распределяться в пропорции 50/50. Такая структура сделки, по словам собеседника РБК, соответствует «коммерческим договоренностям», поскольку оба инвестора проявляли интерес к активу.
- В сделку войдут все бренды, которыми управляет Melon Fasion Group. Топ-менеджмент продолжит управлять компанией, новые инвесторы планируют максимально содействовать менеджменту в реализации стратегии в интересах всех акционеров.