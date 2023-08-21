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Владельцы собак чаще предпочитают путешествовать и ходить на охоту

Россияне, которые не держат дома ни кошек, ни собак, больше любят пляжный отдых. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Если отдыхать, то в путешествиях по разным городам и странам, считают 35% владельцев собак. Рыбалка и охота также значительно чаще нравится хозяевам Шариков и Рексов (13%).

Дачный и домашний отдых больше по душе владельцам котов: 13% из них предпочтут отправиться за город, 11% – остаться дома.

Пляжных отдых чаще остальных предпочитают респонденты, не имеющие ни кошек, ни собак (18%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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