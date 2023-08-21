hh.ru запустил калькулятор навыков для определения «стоимости» компетенций соискателя

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустила калькулятор навыков. С его помощью ИТ-специалисты могут понять свою реальную «стоимость» на рынке.

Благодаря Калькулятору навыков соискателей на hh.ru теперь можно узнать, на какой оффер и зарплаты они могут претендовать здесь и сейчас. В то же время тем, кто уже внутри профессии, будут даны подсказки, как преуспеть в ней – научится большему и повышать за счет этого свои доходы.

В настоящее время «Калькулятор навыков» доступен для ИТ-специалистов, без которых сегодня не обходится почти ни один бизнес. Команда направления «Навыки» в hh.ru описала и верифицировала 46 ИТ-профессий и 310 навыков в них, утвердила грейды и проверила данные по зарплатам.

Калькулятор навыков hh.ru – это большой аналитический срез рынка, упакованный в умную модель, способную прогнозировать доход согласно уровню компетенций кандидата. Он показывает данные, максимально совпадающие с отраслевыми реалиями. Добиваясь релевантности результатов работы калькулятора, команда проекта пошла от методологической базы: для проекта собрали информацию обо всех нужных в ИТ навыках, изучили уровень зарплат, составили описания профессий, обработав и проверив внушительный массив данных.

Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» на hh.ru: «При исследовании спроса на продукт мы брали в расчёт повышенную востребованность навыков в профессиях. Конечно, в их числе ИТ, поскольку сейчас наблюдается повышенный спрос на переход в эту отрасль и развитие внутри неё, поэтому фокус первого запуска пал именно на сферу информационных технологий. По разным причинам: чтобы компенсировать недостаток ИТ-профессионалов в стране; чтобы подсказать тем, кто пока не в ИТ, что именно нужно знать и уметь делать, чтобы зарабатывать в этой сфере; чтобы показать тем, кто уже работает в этом направлении, что потолка развития нет и как им можно расти в зарплате. Калькулятор позволяет «выравнивать» рынок зарплат по ожиданиям соискателей и работодателей. Есть много кейсов, когда наниматель сталкивается с завышенными ожиданиями соискателя по зарплате. И наш функционал помогает соискательской аудитории объективно оценить текущую стоимость труда и своего таланта».

«Войти в IT» – мечта многих, о зарплатах там ходят легенды, но не все понимают, из чего конкретно складываются такие большие цифры и как добиться успеха.

Калькулятор навыков hh.ru создан в том числе и для того, чтобы у дизайнеров, программистов, разработчиков, аналитиков и всех остальных ИТ-специальностей были ориентиры, своеобразная карта, по которой они могли бы проложить личный путь к профессиональным вершинам и точно понимали, за что им платят и за что могут платить ещё больше.

Калькулятор даёт возможность сложить действующие навыки по принципу конструктора и наглядно понять, как такую их комбинацию сегодня оценивают работодатели в деньгах. И если вы где-то в середине пути к зарплате своей мечты, программа в прямом смысле ведёт к ней пошагово, подсказывая, какие именно навыки стоит доработать, как это поможет доходу эволюционировать и где лучше учиться – с помощью ссылок на конкретные образовательные платформы и курсы проверенных партнёров.

В планах у разработчиков продукта – масштабировать калькулятор для всех профессий, внутри которых можно выделить чёткие квалификационные компетенции и определить их ценность.