Половина компаний не против кандидатов пенсионного возраста

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как часто работодатели готовы трудоустраивать кандидатов старших возрастных групп, в том числе пенсионеров, и что их останавливает от сотрудничества.

Как показал опрос Службы исследований hh.ru, более половины компаний готовы рассматривать кандидатов пред- и пенсионного возраста: 55% ответили, что изучают резюме таких кандидатов в числе прочих. Еще 29% признались, что соискателей пенсионного возраста они не рассматривают вообще, а 16% заявили, что пенсионеры не интересуются работой в их компаниях, и не откликаются на их вакансии.

На уточняющий вопрос, готова ли компания не просто изучать резюме кандидатов старших возрастов, а нанимать их на работу, положительный ответ дали несколько меньше участников опроса – только 38%. Еще 26% сообщили, что в теории они к этому готовы, но пока не трудоустраивали таких кандидатов, а 36% ответили, что они точно не готовы принимать на работу пенсионеров.

При этом, если смотреть на актуальную долю работников старших возрастов, то по результатам опроса, 10% от всей численности компаний сейчас приходится на сотрудников пенсионного возраста (с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин при отсутствии льгот), еще 14% – на работников предпенсионного возраста (с 50 лет). 76% составляют все остальные возрастные группы.

В числе главных причин, почему работодатели не рассматривают и не готовы в настоящий момент трудоустраивать кандидатов-пенсионеров, называли тот факт, что такие сотрудники менее гибкие в работе, более стереотипны в мышлении, излишне привержены своему опыту, который мешает обучаемости новому (59%), по мнению 41% – они слабо ориентируются в современных технологиях, 37% в основном ведут наем на позиции, требующие физической выносливости и физической силы, для которой пенсионеры объективно не подходят, 35% считают, что пенсионеры не смогут вписаться в их молодой коллектив и его корпоративную культуру, 32% – что сотрудники старших возрастов не обладают психологической гибкостью для адаптации к новому, 23% предполагают, что такие специалисты недостаточно активны и инициативны, а 18% – что пенсионеры не обладают современными знаниями в своей области (имеют неактуальные знания, устаревающие знания). Кроме того, 17% не устраивает, что сотрудники-пенсионеры часто уходят на «больничный» в связи со слабым здоровьем, 15% – что такие специалисты не умеют принимать быстрых взвешенных решений и не умеют быстро справляться с поставленными задачами. Любопытно, что 7% считают, что у пенсионеров завышенные зарплатные ожидания, в силу накопленного опыта.

Между тем, аналитика приглашений на собеседования от hh.ru, демонстрирует рост интереса работодателей к соискателям старше сорока лет, и в том числе пред- и постпенсионного возраста. «Наши данные показывают, что в июне этого года, по сравнению с январем 2021 года, доля приглашений соискателям в возрасте 41-50 лет выросла на 3,4% (до 12,5%), 51-60 лет – на 1,3% (до 3,6%), а по самым возрастным кандидатам, старше 61 года, рост составил 0,3% (до 0,5%). Возрастные кандидаты – это ресурс, за который на рынке труда пока невысокая конкуренция, однако, учится работать с ними важно и нужно, поскольку демографическая ситуация ведет к тому, что их численность будет увеличиваться. Эксперты называют этот тренд «постарением трудовых ресурсов», и, в частности, по данным Росстата к 2036 году наибольшая численность населения России будет находиться в возрастных группах 46–50 и 51–55 лет», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.