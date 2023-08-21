Фото и характеристики первого российского смартфона появились в сети

Их в своем Телеграм-канале опубликовал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«У меня большой инсайд. В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ РОСА готовит свой телефон с операционной системой «РОСА мобайл». У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон», – пишет Зыков.

appsimru / Telegram

Модель получит название «Р-ФОН», и следующие характеристики:

Диагональ дисплея 6,7 дюйма,

Оперативная память 8 Гб,

Встроенная память 128 Гб,

Основная камера 50 Мп,

Батарея 5000 мАч,

Слот по две сим-карты,

Датчик отпечатка пальца,

WiFi,

NFC,

Bluetooth.

Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год.