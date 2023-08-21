Фото и характеристики первого российского смартфона появились в сети

Их в своем Телеграм-канале опубликовал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
«У меня большой инсайд. В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ РОСА готовит свой телефон с операционной системой «РОСА мобайл». У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон», – пишет Зыков.
Модель получит название «Р-ФОН», и следующие характеристики:
- Диагональ дисплея 6,7 дюйма,
- Оперативная память 8 Гб,
- Встроенная память 128 Гб,
- Основная камера 50 Мп,
- Батарея 5000 мАч,
- Слот по две сим-карты,
- Датчик отпечатка пальца,
- WiFi,
- NFC,
- Bluetooth.
Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год.