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Фото и характеристики первого российского смартфона появились в сети

Их в своем Телеграм-канале опубликовал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«У меня большой инсайд. В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ РОСА готовит свой телефон с операционной системой «РОСА мобайл». У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон», – пишет Зыков.

<p>appsimru / Telegram</p>

appsimru / Telegram

Модель получит название «Р-ФОН», и следующие характеристики:

  • Диагональ дисплея 6,7 дюйма,
  • Оперативная память 8 Гб,
  • Встроенная память 128 Гб,
  • Основная камера 50 Мп,
  • Батарея 5000 мАч,
  • Слот по две сим-карты,
  • Датчик отпечатка пальца,
  • WiFi,
  • NFC,
  • Bluetooth.

Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год.

 


<p>appsimru / Telegram</p> <p>appsimru / Telegram</p> <p>appsimru / Telegram</p> <p>appsimru / Telegram</p> <p>appsimru / Telegram</p> <p>appsimru / Telegram</p> <p>appsimru / Telegram</p> <p>appsimru / Telegram</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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