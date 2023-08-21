Эксперт рассказал, что будет с рублем и ключевой ставкой до конца года

Главная новость прошедшей недели, да и, пожалуй, всего августа – это резкое повышение ключевой ставки с 8,5% до 12%. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в еженедельном шоу «Без плохих новостей» рассказывает, какой сценарий закладывает рынок, почему на повышение ставки не отреагировали длинные ОФЗ, и что будет, если курс доллара вновь поднимется выше 100?

Что произошло?

В прошлом выпуске «Без плохих новостей» эксперт предупреждал, что отметка в 100 руб. за доллар должна стать ключевой точкой, где Центральный банк может вмешаться в ситуацию. Это случилось, но решение регулятора стало большим сюрпризом для рынка.

– Такой шаг, сразу 3,5% – более чем неожиданно. Ведь ещё недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что курс рубля как таковой её не беспокоит. Но, похоже, не все с ней согласны. Заседание по ставке было созвано через несколько часов после того, как помощник президента Максим Орешкин заявил, что экономике сейчас необходим сильный рубль, а в том, что он сейчас слабый, он обвинил именно ЦБ.

При этом для борьбы с девальвацией есть масса других возможностей, добавляет эксперт. Например, нормативы по продаже валютной выручки экспортёрами и ужесточение контроля за движением капитала. И с экспортёрами неформальное соглашение «вроде достигнуто».

Как отреагировал рынок?

На решение ЦБ резко повысить ставку рубль укрепился на 7% и сходил к важному техническому уровню поддержки 92 руб.

– Что значит технический уровень поддержки? Это значит, что для того, чтобы участники рынка поверили в тренд на ослабление доллара, нужно пробить этот уровень. С первого раза это не получилось. И не могло получиться. Пока самый реальный сценарий – это стабилизация в диапазоне 92-98 руб. за доллар. В обычных условиях такой широкий коридор нельзя назвать стабилизацией, но после обесценения российской валюты в два раза – это нормально, – рассуждает эксперт БКС.

Что дальше?

Радикальное повышение ставки влечёт за собой цепь негативных экономических последствий, а что будет дальше, можно судить по конъюнктуре на рынке ОФЗ, отмечает Максим Шеин.

Короткие бумаги с погашением до двух лет упали в цене, но во второй половине недели начали откатываться вверх. Доходность по ним чуть выше 11% и скорее всего дойдёт до 12% в соответствии с ключевой ставкой. А вот длинные ОФЗ не отреагировали, потому что рынок закладывается на то, что долго ключевая ставка долго не продержится на отметке 12%.

– Однако, если курс по каким-то причинам вновь улетит выше 100 руб., – предупреждает эксперт. – То на облигационном рынке будет настоящий стресс, так, как инвесторы будут ожидать ещё большего повышения ставки и закладывать в цены. Поэтому, пока базовый сценарий такой – к концу года ставку откатят ниже 10%, и негативное влияние на экономику будет минимальным. Эффект высокой ставки не успеет распространиться на всю экономику, потому что повышение ставок всегда на экономику действует со значительным лагом. Соответственно, курс доллара стабилизируется в диапазоне ниже 100 руб. за доллар.