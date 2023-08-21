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Как отдыхаем в 2024 году? Правительство утвердило новый производственный календарь

Постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

«В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», – говорится в сообщении Правительства РФ.

Нерабочие дни перенесены:

  • с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля,
  • с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля,
  • с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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