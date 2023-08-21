Фермерский фестиваль СВОЁ от Россельхозбанка в Сибири и на Дальнем Востоке

В ближайшие выходные в шестой раз стартует всероссийский фестиваль СВОЁ: 19-20 августа в Кемерове, 2-3 сентября в Барнауле и 24-25 сентября в Улан-Удэ.

Производители продуктов питания представят свою продукцию уже в эти выходные 19–20 августа в Кемерове на бульваре Строителей с 10.00 до 20.00 часов по местному времени. В 2022 году за два дня мероприятие в Кемерово посетили 52 тыс. человек, которые купили свыше 2 тонн свежей продукции. Многие фермеры распродали запланированный объем в первые часы ярмарки и довозили товар. В этом году участие подтвердили более 85 предпринимателей Кузбасса, а 11 хозяйств приедут из Алтайского края, Владимирской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Москвы, Новосибирской и Тюменской области. В их ассортименте дикоросы, мед, молочные и мясные продукты питания, кондитерские изделия и многое другое. На территории будут организованы творческие мастер-классы, фудкорт, зоны отдыха и развлечений, деловая площадка.

«За шесть лет фестиваль СВОЁ стал популярной площадкой для диалога между фермерами и горожанами: участниками стали 1,5 тыс. хозяйств со всей страны, более 1,2 млн человек посетили мероприятия. Гости ярмарки открывают новые для себя имена производителей и впоследствии имеют возможность заказывать их продукцию с доставкой на дом через маркетплейс Своё Родное от РСХБ. Мы гордимся тем, что с каждым годом всё больше горожан узнают уникальные локальные бренды и делают выбор в пользу здоровья, органического производства и поддержки местных фермеров», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Цель проекта – помочь фермерам и ценителям качественной натуральной продукции найти друг друга, тем самым содействовать развитию частного предпринимательства в АПК. Мероприятия проходят в центре столиц регионов в формате двухдневного праздника. Из Кузбасса ярмарка-выставка отправится в Алтайский край и Республику Бурятия.