Солид Банк повысил ставки по вкладам до 13,5%

АО "Солид Банк" повысил ставки по 6 вкладам для физических лиц. В сообщении банка говорится, что новые ставки действуют с 21 августа 2023 года. Максимальная ставка составляет 13,5%.
Банк установил следующие условия по депозитам:
- До 13% - "Щедрая ставка": вклад на три года с лестничным начислением процента, с пополнением первые 10 дней,
- До 12,5% - "Стабильный процент": пополняемый вклад с лестничной ставкой и с возможностью льготного закрытия вклада через 90 дней с сохранением процентов за 1-90 день по ставке 12,5% годовых,
- 10% - "Перспективный": с тремя периодами досрочного закрытия вклада с частичным сохранением дохода по ставке 9,0%, 9,5%, 9,75% в зависимости от периода расторжения,
- 10% - "VIP": от 5 000 000 р. с возможностью досрочного закрытия с сохранением процентов через 200 дней по ставке 9,5% годовых,
- 12% - "Солидный": ставка равна ключевой и растёт вместе с ней. Вклад с капитализацией и пополнением первые 100 дней,
- 13,5% - "Весь мир": специальный вклад для пользователей пакета карт "Весь мир".
Кроме того, банк предлагает вклад "Детский" со ставкой, которая равна ключевой ставке, то есть в настоящий момент 12% годовых.
Обновлённые условия по вкладам доступны во всех офисах Солид Банка с 21.08.2023.