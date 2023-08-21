Солид Банк повысил ставки по вкладам до 13,5%

АО "Солид Банк" повысил ставки по 6 вкладам для физических лиц. В сообщении банка говорится, что новые ставки действуют с 21 августа 2023 года. Максимальная ставка составляет 13,5%.

Банк установил следующие условия по депозитам:

Кроме того, банк предлагает вклад "Детский" со ставкой, которая равна ключевой ставке, то есть в настоящий момент 12% годовых.

Обновлённые условия по вкладам доступны во всех офисах Солид Банка с 21.08.2023.