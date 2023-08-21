Экономический бум Китая – всё?

«Закат» экономического роста в Китае сменился затяжной стагнацией, пишет РБК со ссылкой на экономических обозревателей The Wall Street Journal (WSJ) Линлин Вэй и Стеллу Ифань Се.

Журналисты отмечают, что на протяжении десятилетий экономический подъем позволял властям КНР инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог. «Эта модель вызвала необычайный период роста, который поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство распространилось по всему миру», – говорится в статье.

Однако сегодня эта экономическая модель себя исчерпала, считают аналитики. Они отмечают, что у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

Напомним, что еще в 2020 году средняя цена на рынке новостроек в 70 крупных городах Китая в сентябре выросла только на 0,4% за месяц по сравнению с 0,6% в августе, в годовом исчислении стоимость увеличилась на 4,6%. Более медленный темп роста цен в течение месяца объяснялся преимущественно тем, что некоторые города ужесточили правила ликвидности или ограничили возможности покупки жилья, а застройщики предложили скидки в преддверии октябрьских праздников. Ожидалось, что в будущем цены на новостройки будут продолжать стабильно расти с учетом восстановления экономической среды, стимулируемой застройщиками, предлагающими конкурентоспособные варианты ценообразования.