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Иркутянина высадили в аэропорту Красноярска за курение в самолете

57-летний житель Иркутской области курил сигареты в туалетной комнате лайнера. Об этом рассказали в Сибирском линейном управлении МВД России.

«В отношении мужчины сотрудниками Сибирского линейного управления МВД России составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24», – говорится в сообщении МВД.

Напомним, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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