Певец Дмитрий Маликов приедет в Иркутск

По проекту «Уроки музыки» он проведет мастер-класс для детей, которые учатся вокалу или игре на музыкальных инструментах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
В этом году в проекте примут участие более 200 человек из разных районов Иркутской области.
В программе:
- упражнения на развитие ритма и слуха,
- знакомство с талантливыми детьми из других регионов России,
- беседы о патриотизме и любви к Родине.
Мероприятие состоится при поддержке министерства культуры Иркутской области.