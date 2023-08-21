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Певец Дмитрий Маликов приедет в Иркутск

По проекту «Уроки музыки» он проведет мастер-класс для детей, которые учатся вокалу или игре на музыкальных инструментах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В этом году в проекте примут участие более 200 человек из разных районов Иркутской области.

В программе:

  • упражнения на развитие ритма и слуха,
  • знакомство с талантливыми детьми из других регионов России,
  • беседы о патриотизме и любви к Родине.

Мероприятие состоится при поддержке министерства культуры Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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