В первую очередь россияне прислушиваются к мнению родителей, супругов и начальства

Наибольшим авторитетом в жизни россиян обладают родители. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Наибольшим авторитетом у 16% россиян пользуются родители. Сам себе авторитет – каждый десятый (10%). Еще 10% назвали главными авторитетными личностями свои вторые половины. 5% голосов набрали друзья и подруги, 4% – семья, 3% – дети.

Каждый двадцатый с огромным уважением относится к своему руководству, для 2% авторитетом в жизни является коллега. Причем чаще всего мнение сослуживцев и начальства сверхзначимо для инженеров, педагогов и докторов.

В окружении россиян авторитетом также пользуются сестры и братья, бабушки и дедушки, педагоги, доктора, крестные, психотерапевты, священники и проч.

Женщины чаще мужчин называли своих супругов теми, кто имеет наибольший авторитет в их жизни. У мужчин же чаще в авторитете друзья.

24% россиян не видят непререкаемых авторитетов в своем окружении.