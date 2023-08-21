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Лучшие молодежные ИТ-проекты для решения городских задач выбрали на хакатоне Сбера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выбрали три лучших технологических проекта, которые были разработаны школьниками и студентами на хакатоне Сбера и УрФУ, приуроченном к 300-летию Екатеринбурга. Молодежные решения позволят решить реальные задачи в сфере экологии, спортивных и культурных мероприятий, а также инклюзии.

Финал состоялся в технологическом хабе Сбера.

В хакатоне приняло участие более 130 человек, которые разделились на 38 команд. В 24-часовом ИТ-марафоне приняли участие студенты и школьники из Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону и Магнитогорска. В течение суток ребята разработали программное обеспечение для трех кейсов: «Привет, Екатеринбург!» — сервис, который позволит гостям и жителям города узнать о ближайших мероприятиях в городе, «ЧитAI жесты» — сервис на базе модели искусственного интеллекта для распознавания непрерывной русской жестовой речи, и «Экология большого города» — сервис, который поможет улучшить экологию города с помощью сигналов-сообщений.

Жюри конкурса отметило три лучших идеи. Победителями оказались команды «Invers» в кейсе «Привет, Екатеринбург!», «Однокнопочные шарфики» в кейсе «Экология большого города» и «ПИН КОД» в кейсе «ЧитAI жесты». В качестве главного приза каждая команда победителей получила по 100 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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