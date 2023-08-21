Спрос на элитную недвижимость вырос на 30% в июле 2023 года

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику покупательского спроса на элитную недвижимость в Москве.

По итогам июля 2023 года спрос на покупку элитной недвижимости Москвы вырос на 30,06% относительно июня нынешнего года. Этот рост в рамках помесячной динамики стал самым значительным, начиная с февраля этого года.

Кроме того, в 2023 году положительная динамика спроса на элитную недвижимость в Москве фиксировалась в пяти из семи прошедших месяцев.

Несмотря на уверенный рост, в июле 2023 года спрос на элитную недвижимость в столице оказался на 54,88% ниже, чем в июле 2022 года и на 64,57% ниже, чем в июле 2021 года.

В целом за семь месяцев 2023 года – с января по июль – спрос на высокобюджетную недвижимость в столице снизился на 57,64% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

«Сентябрь 2022 года стал точкой перелома для рынка элитной новостройки в Москве, когда спрос на недвижимость резко снизился. Это было связано с массовым отъездом клиентов за границу. Ситуация не улучшилась и к концу года, декабрь и январь остались «мёртвыми» месяцами для рынка. Застройщики, в свою очередь, пытались привлечь покупателей, предлагая существенные скидки в размере 30–40%. Интересно, что такие условия были доступны даже тем, кто приобретал недвижимость в рассрочку. При этом, несмотря на скидки, можно было выбрать квартиру с прекрасным видом», – отметил генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин.

По словам эксперта, начиная с февраля 2023 года, на рынке начал наблюдаться обратный тренд. Вернувшиеся из-за границы клиенты начали активнее интересоваться покупкой элитной недвижимости, что может свидетельствовать о постепенном восстановлении рынка после периода затишья.

«Рынок элитной недвижимости Москвы в 2023 году проявляет стабильность и рост, подталкиваемый существенными изменениями в потребительском поведении. Появился новый сегмент покупателей из регионов, привлекаемых более доступными ценами и возможностью приобрести недвижимость высокого качества в столице. Прогнозирование развития ситуации на рынке элитной недвижимости сложно из-за влияния множества факторов. Курс валют и политическая обстановка могут как стимулировать, так и сдерживать спрос. Но при стабилизации этих факторов, можно ожидать роста спроса, особенно среди тех, кто хранит свои средства в иностранной валюте», – резюмировал глава брокерской компании.