РУСАЛ помогает сотрудникам собрать детей в первый класс

Почти 22 тысячи рублей потребуется в этом году, чтобы собрать в школу мальчика. И на 5 тысяч больше, чтобы обеспечить всем необходимым девочку. Таковы данные Росстата.

Цифра варьируется в зависимости от региона, возраста ученика и многих других факторов. Но с утверждением, что собрать ребенка в школу дело как хлопотное, так и затратное, не поспоришь.

Особенно нелегко приходится родителям первоклассников, которым нужно покупать все и сразу. Финансовая поддержка от работодателя в этой ситуации приходится как нельзя более кстати.

- От компании мне вручили сертификат номиналом три тысячи рублей. Это очень приятно, - рассказывает сотрудница центральной лаборатории БрАЗа Елена Николаева. – Часть необходимого к школе мы уже купили, но далеко еще не все. Так что сертификат нам очень пригодится.

Акция «Собери ребенка в школу» на предприятиях РУСАЛа проводится в третий раз. Родителям первоклассников вручают дневники и сертификаты в магазин канцелярии.

Забота о сотрудниках и их семьях для РУСАЛа в приоритете. Основные направления корпоративной социальной программы разработаны много лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Это льготная «Жилищная программа», где компания берет на себя половину выплат по ипотечному кредиту, медицинское обслуживание, санатории с внушительной скидкой, бесплатное питание, служебный транспорт и многое другое.

Со временем пакет социальных гарантий для сотрудников в РУСАЛе расширяется все новыми позициями, в их числе акция для первоклассников.

На Братском алюминиевом заводе в этом году раздадут 210 сертификатов. Отметим, что в шести семьях в первый класс идут сразу по двое детей. А в целом сертификаты к школе получат 3, 5 тысячи сотрудников РУСАЛа.