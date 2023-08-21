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Поправки к закону об охране Байкала обсудили депутаты Госдумы с правительством Бурятии

Делегация Госдумы обсудила в Республике Бурятия новый законопроект об охранном статусе озера Байкал. Об этом 20 августа сообщил в Телеграм-канале депутат Вячеслав Дамдинцурунов.

«Сегодня Республика Бурятия встретила делегацию депутатов Государственной Думы Российской Федерации, представителей экологических общественных организаций и научного сообщества, чтобы обсудить вопросы, посвященные экологическим проблемам Байкала», – пишет он.

В ходе дискуссии участниками совещания внесен ряд поправок, дополнений, предложений к законопроекту.

«Вышеуказанный закон принимается в первую очередь в интересах местных жителей, и он никаким образом не может нанести ущерб Байкалу, а наоборот направлен на то, чтобы сделать жизнь на Байкале экологичнее», – подчеркивает депутат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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